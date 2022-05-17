باسيل : لا يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 19:10

باسيل : لا يحسبنا احد على اي محور في الداخل والخارج فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان

منذ 7 mins 17 May، 2022
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