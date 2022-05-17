أسعار الذهب تستقر بدعم من انخفاض الدولار الأميركي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.

وارتفع شعر الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته بنسبة 0.1% إلى 1825.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1825.60 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة 20 عامًا أمس الاثنين.

ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام زاد، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2% إلى 21.56 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 945.76 دولار للأونصة.

وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 2002.17 دولار للأونصة.

المصدر: cnbcarabia