اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، فيما اعتقل شاب في حلحول شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ان مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق عدة في البلدة ومداهمة الجنود منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب احمد خالد شحدة الدودة (28 عاما) واقتادته الى أحد مراكز الاعتقال.

المصدر: فلسطين اليوم