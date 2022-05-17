اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2022 - 10:00

اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

منذ 1 ساعة 17 May، 2022
Fx6nF
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، فيما اعتقل شاب في حلحول شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ان مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق عدة في البلدة ومداهمة الجنود منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب احمد خالد شحدة الدودة (28 عاما) واقتادته الى أحد مراكز الاعتقال.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة