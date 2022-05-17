باشاغا يصل إلى طرابلس لمباشرة أعمال حكومته منها رسميا

أفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بوصول رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا، إلى طرابلس، لمباشرة أعمال حكومته.

ورحبت كتيبة القوة الثامنة المعروفة بـ”النواصي” والمتمركزة في العاصمة طرابلس بوصول رئيس الوزراء فتحي باشاغا لطرابلس في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، الذي قالت إنها ساهمت فيه.

وجاء في نص بيان للكتيبة نشر على صفحتها بفيسبوك: “في هذه اللحظات المفصلية والتاريخية من عُمر بلادنا الحبيبة، تُبارك القوة الثامنة النواصي، آمرا وضباطا ومنتسبين، دخول الحكومة الليبية برئاسة (السيد فتحي باشاغا) للعاصمة طرابلس لمباشرة أعمالها منها رسميا”.

وقالت إنها (الكتيبة) كانت أحد أسباب دخولها، لما لمسته فيها من وطنية وإرادة حقيقية للتغيير.

وأكدت في البيان أن الكتيبة ستقدم “كامل الدعم بكافة الطرق الممكنة لها، وذلك للنهوض بالدولة والمضي بها نحو الاستقرار الدائم”.

المصدر: وكالات