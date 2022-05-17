أبرز اسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17-05-2022

النهار

• رجح مصدر اقتصادي ان يوقف مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 قريبا لعدم قدرته الاستمرار في ضخ دولارات بشكل دائم وهو ما دفع سعر الصرف الى الارتفاع في اليومين الاخيرين اذ بدأت جهات مالية جمع ما امكن من الدولارات في الاسواق.

• قوبلت تغريدة كلودين ميشال عون عن اعطاء صوتها التفضيلي لمرشح غير النائب جبران باسيل باستياء كبير واهمال من وسائل اعلام التيار.

• يقول مرجع سياسي في مجالسه، إن الإنتخابات الحالية هي من الأصعب في تاريخ لبنان، ومن أدار ظهره للناس سقط، وحذارِ مما يعبّر عنه الجيل الجديد.

• لوحظ أن الوزير السابق وئام وهاب لم يتحدث عن أموال سياسية دخلت عبر مطار بيروت الا بعد خسارته المقعد النيابي ولفت ايضا كلامه عن خيانة لم يحدد مصدرها علما ان الخيانة تأتي من الاقربين لا من الخصوم.

اللواء

• بات بحكم المؤكد، وفقاً لمصادر غربية، فتح باب حوار حقيقي ثلاثي بين دولة كبرى ودولتين في المنطقة حول ترتيبات الوضع اللبناني بعد الانتخابات.

• برزت قيادة جديدة في مدينة كبرى، خلافاً لتوقعات وتحليلات كانت ترجح العكس..

• تتحدث معلومات عن برودة ملموسة لدى الناخب الجنوبي، تجاه مرشّح حزبي عريق، لم يحالفه الحظ بالنجاح!

الجمهورية

• توقعت أوساط حزبية أن يؤول موقع كبير إلى شخصية قادرة على إخراج البلاد من نهج لا يمكنها تحمل استمراره.

• إمتعض مؤيّدو حزب من فوز نائب من حزب آخر في دائرة في جبل لبنان على الرغم من أن حزبهم قديم في هذه الدائرة.

• تتركز الأنظار على مصير استحقاق داهم من شأنه، في حال لم يُنجز، أن يُهدد مصير استحقاق آخر ما يدخل البلاد في أزمة طويلة.

المصدر: صحف