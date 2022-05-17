أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17-05-2022

الأخبار

التيار يعود… ويتقدّم على «القوات»: تصويت طائفي يهدّد لبنان

‫مفاجآت «التغييريّين»: دعم الاغتراب وغياب الحريري و«هندسات» جنبلاط!

‫وهاب يرث ضلع إرسلان في الثنائية الدرزية؟ وليد جنبلاط في ليلة القبض على الجبل

النهار

“التسونامي” يقلب الأكثرية.. والمفاجآت متواصلة!

موسكو ترحب بالانتخابات لضمان الاستقرار وطهران “تحترم تصويت الشعب اللبناني”

ماكرون عيّن إليزابيت بورن رئيسة للوزراء في سابقة منذ 30 عامًا

اللواء

صقور المجلس الجُدد: لن ننتخب برّي للرئاسة ورعد يُحذّر!

شنكر يكشف عن أوقات عصيبة للتيار العوني..

الديار

المجلس النيابي الجديد امام خطر التعطيل المتبادل والتغيريين «بيضة قبان» اذا توحدوا؟

توازن نيابي بين «القوات» و «التيار».. وحزب الله يحذر «خصومه» من حسابات خاطئة

«الطريق» غير «معبدة» امام الحكومة والاستحقاق الرئاسي بانتظار «التسوية» الاقليمية

الجمهورية

المجلس الجديد: الكلمة للتحالفات

رابحون على ضفتي النهر

ميشال المر: لبنان والمتن أولًا.. والاعتدال نهجًا

»حزب الله«- »القوات«: التعايش الصعب!

المصدر: صحف