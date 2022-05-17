سورية : استهداف قاعدة الاحتــلال الأمريكي في منطقة الشداي بريف الحسكة الجنوبي بعدة قذائف صاروخية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2022 - 01:00

سورية : استهداف قاعدة الاحتــلال الأمريكي في منطقة الشداي بريف الحسكة الجنوبي بعدة قذائف صاروخية (سانا)

منذ 2 ساعة 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة