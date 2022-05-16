مركز أبحاث ألماني يتوقع ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات في العالم

توقع مركز أبحاث السيارات الألماني ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات في العالم وأن أوروبا ستسجل خلال العام الجاري أكبر الخسائر بالنسبة لتراجع مبيعات السيارات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية جاء في تحليل للمركز نشر أمس أنه من المتوقع بيع 67.6 مليون سيارة جديدة فقط في جميع أنحاء العالم في العام الحالي أي أقل بنحو مليون سيارة مقارنة بعام 2020 وأدنى قيمة منذ 2011.

وعزا المركز السبب الرئيسي للركود إلى مشكلات كبيرة في الإنتاج نتيجة نقص المواد التي تدخل في صناعة السيارات والمشاكل في سلاسل التوريد.

وأوضح مدير المركز فرديناند دودنهوفر أن الشركات المصنعة ستحاول استرداد التكاليف الإضافية لمصانعها غير المستغلة من خلال زيادة الأسعار مشيراً إلى أنه مع نقص العرض أصبح للشركات مطلق الحرية تقريباً في زيادة الأسعار.

ويتوقع المركز أن تسجل أوروبا أكبر الخسائر بتراجع قدره 10.1 بالمئة في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: وكالات