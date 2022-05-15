مواجهات مع العدو الاسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين

اندلعت الأحد مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في القدس المحتلة ورام الله وطولكرم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بعد فعاليات شعبية في الذكرى الـ74 للنكبة.

وقالت مصادر فلسطينية “خلال المواجهات أصيب عشرات الشبان بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال”، وأفادت أن “مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مقابل مستوطنة بيت ايل بعد فعالية في رام الله بذكرى النكبة”.

واشارت المصادر الى ان “أعدادا كبيرة من الشباب على مدخل البيرة، حيث رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، ووضعوا المتاريس، وأشعلوا الإطارات المطاطية”، وتابعت “بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جامعة القدس في أبو ديس، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الطلبة”.

واضافت المصادر انه “في طولكرم اندلعت مواجهات مماثلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز داخل كلية خضوري التقنية”، واكدت “تصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال بالحجارة مما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو عودة من مخيم شعفاط شمال القدس، عقب الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل به”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من المسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: فلسطين اليوم