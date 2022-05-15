اجواء العملية الانتخابية في البقاع الغربي وراشيا

انطلق السباق الإنتخابي عبر فتح صناديق الاقتراع في دائرة البقاع الثانية في البقاع الغربي وراشيا، وقد حضر مندوبو اللوائح والمرشحين إلى أقلام الإقتراع وكل أخذ مكانه، في ظل انتشار وتموضع للقوى الأمنية والجيش اللبناني والتي تواكب هذا الاستحقاق، في البقاع الغربي من بقي مستمراً من المرشحين وانضوى في إحدى اللائح الست المتنافسة هم 29 مرشح، انسحب منهم اثنين كانوا رؤساء في هاتين اللائحتين، وبالتالي التنافس الفعلي انحصر في اربع لوائح.

عدد الناخبين في دائرة البقاع الثانية، البقاع الغربي – راشيا



153,974 ناخب موزّعين على 65 بلدة وموزّعين على 77 مركز اقتراع

وعلى 262 قلم اقتراع.

في دائرة البقاع الثانية عدد المقاعد ستة موزعة على الشكل التالي



سني: 2 / روم أرثوذكس: 1/ ماروني: 1/ شيعي: 1 / درزي: 1

توزيع الناخبين بالنسب:



سني 48.8%

درزي14.8 %

شيعي14.7%

روم اورثوذكس 7.42%

ماروني 7.22%

اللوائح التالية

الغد الأفضل / لائحة سھلنا و الجبل/ نحو التغییر / قادرین / بقاعنا اولا/ القرار الوطني المستقل

في دورة العام 2018 كان عدد الناخبين 146693 اقترع منهم 67910 نبسة 46.29% .









المصدر: موقع المنار