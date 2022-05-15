التشيك تفتتح أطول جسر معلق للمشاة في العالم

افتتح في منطقة دولنا مورافيا في جمهورية التشيك أطول جسر مشاة معلق في العالم أطلق عليه اسم “جسر السماء 721” بطول يبلغ 721 مترا وعرض 2ر1 متر وارتفاع 95 متراً.

ونظراً للارتفاع الشاهق للجسر حذر المسؤولون عن السياحة في المنطقة الأشخاص الذين يعانون من الدوار أو من لديهم خوف من الارتفاعات العالية من السير على هذا الجسر فيما سيتابع الزوار بعد قطعه طريقاً يحمل عنوان “جسر الوقت” يتضمن عرضاً لتاريخ وطبيعة المنطقة.

يذكر أن الجسر المعلق الأطول للمشاة في العالم كان حتى الآن جسر اروكا في البرتغال والذي يبلغ طوله 516 متراً.

المصدر: وكالات