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May 12 2022 - 15:44

البيت الأبيض: حصيلة وفيات كوفيد في الولايات المتحدة تجاوزت عتبة المليون

منذ 52 mins 12 May، 2022
البيت الأبيض
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت حاجز المليون شخص.

وقال البيت الأبيض، إن أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب كوفيد -19، فيما تجاوزت البلاد مرحلة قاتمة في تفشي الوباء. وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “يجب أن نظل يقظين ضد هذا الوباء وأن نفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، كما فعلنا مع المزيد من الاختبارات واللقاحات والعلاجات أكثر من أي وقت مضى”.

يذكر أنه مع انحسار تهديد فيروس كورونا بعد موجة “أوميكرون” الشتاء الماضي، ألقى العديد من الأمريكيين الأقنعة وعادوا إلى مكاتبهم في الأسابيع الأخيرة. وباتت المطاعم والحانات تعج مرة أخرى بالرواد، وتحول انتباه الجمهور إلى التضخم والمخاوف الاقتصادية.

المصدر: روسيا اليوم

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