الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال “عملية إلعاد” الذين مرغوا أنف الاحتلال وأظهروا هشاشة منظومته الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 15:46

الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال “عملية إلعاد” الذين مرغوا أنف الاحتلال وأظهروا هشاشة منظومته الأمنية

منذ 3 ساعة 8 May، 2022
الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال عملية"إلعاد" الذين مرغوا أنف الاحتلال وأظهروا هشاشة منظومته الأمنية
عربي وإقليمي - فلسطين

حيت حركة الجهاد الاسلامي الأحد  أبطال عملية مستوطنة “إلعاد” النوعية “الذين مرغوا أنف الاحتلال في التراب، وأظهروا هشاشة هذا الكيان المسخ، وضعف منظومته الأمنية”.

وقال طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الضفة الغربية إن “اعتقال هؤلاء الأبطال منفذي العملية في “إلعاد” لن يثني مجاهدي شعبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي، وسيبقى الاحتلال يدفع ثمن احتلاله لأرضنا وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وبين عز الدين أن “عملية إلعاد” “أحدثت إرباكاً وزعزعة لأركان الكيان الصهيوني على أيدي هؤلاء الأبطال، والتي جاءت في ذكرى احتلال فلسطين، لتؤكد أن الحق الفلسطيني لا يموت ولا ينسى”.

وتابع “بوركت سواعد المجاهدين وبورك شعبنا المعطاء الصامد والمرابط في باحات الأقصى والمدافع عن حقنا في أرضنا التاريخية”. وطالب عز الدين “كل أبناء شعبنا البطل بجميع توجهاته، رص الصفوف والعمل على تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، من أجل لجم الاحتلال وإرهابه وغطرسته الإجرامية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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