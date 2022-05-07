وزير الزراعة رعى إطلاق مشروع تحريج محمية عربصاليم: الانتخابات تعطي صورة ايجابية داخليا وخارجيا

رعى وزير الزراعة عباس الحاج حسن الاحتفال الذي نظمته بلدية عربصاليم بالتعاون مع الوزارة لاطلاق مشروع تحريج موقع محمية عربصاليم.

وقال الحاج حسن “وطننا يحتاج منا كل الجهود الممكنة للخروج من الازمة المعقدة، ووطننا يتعافى من كل أزماته من خلال الاستحقاقات التي نلتزم مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية التي نؤكد على ضرورة التصويت بكثافة لانها تمثل خيارا يعطي صورة ايجابية داخليا وخارجيا”.

بعد ذلك، زرع الحاج حسن شجرة في أرض المشروع، وزار مركز الجمعية التعاونية للتصنيع والانتاج الزراعي “زوادة الضيعة” في عربصاليم، والتقى بالقيمين عليها، مبديا تقديره للمنتجات التي يتم اعدادها وتصنيعها في الجمعية، مثنيا على جهود العاملات فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام