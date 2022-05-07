كوبا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 22 قتيلا

قالت إدارة الرئاسة الكوبية، في بيان لها، إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق “ساراتوغا” وسط العاصمة هافانا وصل إلى 22 شخصا، من بينهم طفل.

ووفقا للبيان، تم نقل 64 مصابا إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلا.

ووقع صباح أمس الجمعة، انفجار غاز في الفندق المذكور، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

ووصفت السلطات، ما جرى بالحادث المؤسف، وأشارت إلى أن مستثمري الفندق يملكون التصاريح والتراخيص اللازمة لاستثمار المعدات الغازية.

والفندق 5 نجوم يضم 96 غرفة ويقع في هافانا القديمة، كما ويضم أيضا حانتين ومطعمين ومسبحا فوق السطح.

المصدر: وكالات