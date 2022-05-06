وفاة نائب أمين عام منظمة بدر “أبو مريم الأنصاري” بعد حياة جهادية ضد النظام السابق وداعش

لقي نائب امين العام لمنظمة بدر بدر الأنصاري مصرعه إير حادث سير في محافظة ميسان، حيث كان للراحل مساهمات جهادية كبيرة في مقارعة نظام صدام حسين، ومحاربة الإرهاب.

ولد عبد الكريم يونس عيلان (أبو مريم الأنصاري) في محافظة البصرة عام 1959، وهو سياسي عراقي، شغل منصب وزير البلديات والأشغال في حكومة حيدر العبادي للفترة من 8 أيلول 2014 إلى 16 آب 2015.

بعدها شغل عضوية مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة بين عامي 2014-2018، بعد فوزه في انتخابات عام 2014. وشغل شغل عضوية مجلس النواب العراقي في دورته الرابعة بديلا عن هادي العامري الذي قدم استقالته، علما أنه كان مرشحا أصلا عن تحالف الفتح في انتخابات عام 2018.

وعام 2018، كان طالب دراسات عليا وحاصلا على ماجستير علوم عسكرية، كما عمل معيدا في كلية العلوم بجامعة بغداد.

ونعى رئيس تحالف الفتح هادي العامري أبو مريم الأنصاري، وقال العامري بيان “فقدنا اليوم قامة من قامات الجهاد والعطاء صاحب التأريخ المشرف والسيرة الطيبة معاون الأمين العام لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري في حادث سير مؤسف اثناء تأديته الواجب ، تغمده الله برحمته الواسعة وألحقه باخوانه الشهداء”.

وأضاف أنه” بهذا المصاب الجلل أعزي أسرة الفقيد الكبير وأعزي أخواننا في منظمة بدر وأعزي الشعب العراقي الذي نذر لأجله الفقيد العزيز عمره الشريف، وبيوم رحيله المفجع نتذكر كل المواقف المشهودة للحاج ابو مريم من ايام الجهاد ضد الطاغية الى ايام العمل السياسي الدؤوب في الحكومة والبرلمان الى ايام مواجهة الارهاب، الى سعيه الجاد في خدمة اخوانه في بدر وخدمة شعبه من خلال المناصب التي شغلها، كان أخا مخلصا، وظهيرا شجاعا، ورفيق درب عز نظيره، ومثالا للمؤمنين اصحاب البصائر المرتبطين برسالتهم المقدسة، والمصرين على نهجهم القويم”.

هيئة الحشد الشعبي تعزي بوفاة معاون الأمين العام لمنظمة بدر

ونعت هيئة الحشد الشعبي معاون الأمين العام لمنظمة بدر، وقال في بيان “تلقينا بالم وحزن بالغين نبأ وفاة معاون الأمين العام لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري وأحد مرافقيه اثر حادث سير مؤسف في محافظة ميسان”.

وأضافت الهيئة في بيان “نعزي المجاهدين في منظمة بدر بهذه الفاجعة، ونستذكر مواقف المجاهد الانصاري في مواجهة التنظيمات التكفيرية والإرهابية وتاريخه الطويل في مقارعة الظلم والاستبداد دفاعا عن المستضعفين ضد نظام الطاغية المقبور”.

وختمت “وبهذه المناسبة نرفع ايات المواساة والدعاء لذوي المغفور له ورفاقه ونتمنى لهم الصبر والسلوان على فراقه”.

الشيخ حمودي: المجاهد الانصاري قضى عمره من أجل حرية الشعب العراقي وتحقيق عزته

وعزى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي بوفاة نائب الامين العام لمنظمة بدر الحاج ابو مريم الانصاري. وقال في بيان “ببالغ الحزن والاسى تلقينا الخبر المؤسف بوفاة نائب الامين العام لمنظمة بدر الاخ المجاهد الحاج ابو مريم الانصاري الذي قضى عمره من أجل حرية الشعب العراقي وتحقيق عزته وكرامته. عرفناه مؤمناً مجاهداً عاملاً في سبيل الله”.

واضاف حمودي “عزاؤنا لعائلته الكريمة المضحية ولرفاق دربه في منظمة بدر والمجلس الاعلى وتحالف الفتح، وكل المجاهدين وإلى أبناء شعبنا العراقي العزيز، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويلحقه بمن مضى من شهداء تيار شهيد المحراب.”

المالكي: الراحل بذل جهودا كبيرة في سبيل تحرير بلده، وانقاذ شعبه من الدكتاتورية البعثية

وعزى الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، بوفاة نائب الامين العام لمنظمة بدر ابو مريم الانصاري، وقال “تلقينا بألم وحزن شديد رحيل الاخ المجاهد عبد الكريم الأنصاري- ابو مريم، نائب الأمين العام لمنظمة بدر، إثر حادث سير مؤسف في محافظة ميسان”.

واكد ان” الراحل بذل جهودا كبيرة في سبيل تحرير بلده، وانقاذ شعبه من الدكتاتورية البعثية البغيضة، واسهم في ولادة العهد السياسي وبناء النظام الجديد الذي يعبر عن إلارادة الحرة للعراقيين بمكوناتهم كافة”.

وأشار المالكي إلى أن فقد الأنصاري في ظل الظروف التي يمر بها العراق خسارة فادحة، والأمل باخوانه في سد الفراغ الذي تركه بالهمة العالية والسعي الدؤوب في العمل من اجل الاسلام والامة الوطن.

واضاف المالكي “باسمي ونيابة عن اخوتي في حزب الدعوة الاسلامية اتقدم اليكم باحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الاليم، داعيا للراحل العزيز بوافر الرحمة، ودار الرضوان، بجوار الائمة الأطهار عليهم السلام والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا”.

الرئاسات الثلاث تعزي برحيل الأنصاري

وقدمت الرئاسات الثلاث تعازيها بوفاة الوزير الأسبق أبو مريم الأنصاري. وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، “بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر، الحاج عبد الكريم يونس الأنصاري، الشخصية السياسية البارزة، وزير البلديات الأسبق والنائب السابق في مجلس النواب، والذي كانت له وقفات وطنية في مقارعة الاستبداد والإرهاب”.

وأضاف: “وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري وإلى عائلته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، “عميق المواساة وأخلص التعازي برحيل الوزير الأسبق عبد الكريم يونس (أبو مريم الأنصاري)، الأمين العام المساعد لمنظمة بدر”.وأضاف: “فقدنا برحيله شخصية قارعت النظام الدكتاتوري بثبات، وقاتلت عصابات داعش الإرهابية بشجاعة، دعاؤنا بجميل الصبر والسلوان لذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة له “خالص التعازي برحيل النائب السابق الخلوق المثابر الأخ ابو مريم الأنصاري لروحه الرحمة ولذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

المصدر: يونيوز