أعلن مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي، اليوم الجمعة، إجلاء 50 مدنيا من مصنع “آزوف ستال” في مدينة ماريوبول، من بينهم 11 طفلا. ووفقا للمقر، ففي 6 من أيار/مايو، وبمبادرة من القيادة الروسية، تم تنفيذ عملية لإجلاء المدنيين المحتجزين من قبل القوميين الأوكرانيين في مصنع “آزوفستال” للمعادن.

وجاء في بيان المقر: “تم إنقاذ 50 من السكان المدنيين، من بينهم 11 طفلا. وقد تم تسليم جميع من تم إنقاذهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل نقلهم إلى مقرات الإقامة المؤقتة”.

جدير بالذكر، أنه في 7 آذار/مارس عام 2022، بعد 12 يومًا من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، أعلن نائب قائد كتيبة “فوستوك”، ألكسندر سيميونوف ، أنه قد تم تطويق مدينة ماريوبول، والبدء في تطهير مناطقها، ثم بعد ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم 16 نسيان/أبريل الماضي، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج “آزوف”. وتم فرض الحصار على بقايا تجمع القوات الأوكرانية في مؤسسة “آزوفستال” الصناعية إلا أنهم يرفضون الاستسلام.

وفي 21 نيسان/أبريل، أعلن وزير الدفاع الروسي تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها “عاصمة كتيبة آزوف” الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع “أزوفستال”.

ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة “أزوفستال” الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

المصدر: سبوتنيك