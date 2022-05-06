أربع مراحل من الصمت الانتخابي في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 20:58

أربع مراحل من الصمت الانتخابي في لبنان

منذ 2 ساعة 6 May، 2022
تقارير مصورة - لبنان

يشهدُ لبنانُ اربعَ مراحلَ من الصمتِ الانتخابي في لبنان.

المصدر: قناة المنار

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