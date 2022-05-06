تحديث جديد من واتساب ليعمل على هاتفين في آن واحد

يعمل تطبيق الدردشة واتساب (WHATSAPP) حاليا بالفعل عبر أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية، ولكنه لا يتيح للمستخدم استعمال التطبيق على هاتف ثانوي آخر، لكن هذا الأمر سيتغير مع التعديلات الجوهرية التي يجريها التطبيق حاليا على خدمته، وهو التغيير الذي كان مطلوبا منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين الذين لديهم هاتف احتياطي.

ولفترة طويلة، كان من الممكن استخدام واتساب على جهاز حاسوب فقط إذا كان هاتفك متصلا بالإنترنت ومرتبطا بالجهاز.

ويبدو الآن أن واتساب -المملوكة لشركة ميتا (Meta)- تختبر ميزة تسمح بربط هاتف ذكي آخر أيضا، حيث ظهرت صورة توضح هذا التغيير داخل نسخة تجريبية من واتساب.

تم الكشف عن الميزة المدهشة من قبل الخبراء في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) المتخصص في كشف النسخ التجريبية للتطبيقات.

ولكي تستفيد من هذه الميزة حاليا يجب أن يتحقق شرطان:

الأول هو أن يكون لديك هاتفان، والثاني أن يكون قد تم قبولك في الإصدار التجريبي من واتساب. وإلا فسيتعين عليك الانتظار حتى يتم طرحه للجمهور العام، وقد يستغرق ذلك أسابيع أو شهورا أو حتى سنوات اعتمادا على كيفية إطلاق التحديث.

ولكن إذا تم الإطلاق قريبا، فسوف يفتح التطبيق لملايين الأجهزة الإضافية.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى واتساب بيتا (WhatsApp beta)، لتجربة النسخة التجريبية من التحديث فاتبع الخطوات التالية:

لتنزيل واتساب بيتا لهاتفك الذكي يجب عليك الانتقال إلى غوغل بلاي (Google Play) على جهاز أندرويد (Android) والبحث عن تطبيق واتساب.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى جملة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”.

اضغط على زر “أشركني” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

المصدر: ذي صن