البنتاغون: نحن نزود كييف بالمعلومات الاستخباراتية فقط – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 23:00

البنتاغون: نحن نزود كييف بالمعلومات الاستخباراتية فقط

منذ 14 mins 5 May، 2022
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