رئيس تيار “صرخة وطن”: لو قدم البعض خطة إنقاذ بدلاً من التحريض على المقاومة

رأى رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان أن “الخطاب الانتخابي الشعبوي بدأ يتصاعد لاستقطاب الجماهير من كل الاطراف”، متسائلاً “هل يستسيغ اللبنانيون ما يسمعون من تلك الخطابات التي تشحن الهمم ام انها تقتل الامل، في كل من يريد بناء دولة قادرة عادلة متطورة؟”.

وأكد أن “لا أحد يستطيع إلغاء الآخر”، مضيفاً “لا تجروا البلد الى ما لا تحمد عقباه، فالعنوان الرئيسي للمرحلة معيشي اقتصادي واجتماعي، ولا احد ينكر قدرتكم على تمثيل الشعب والتمثيل عليه”، لافتاً إلى أن “لبنان اليوم قوي ومستقر بفضل جيشه وقواه الامنية ومقاومته التي أرست معادلة توازن الرعب مع العدو، اما ان كان من احد يريد اضعافها لتسهيل مشاريع العدو في التنقيب في بحرنا، لتقديم نفطنا هباء منثورا يعود بعض فتاته الى جيوبكم، فهذا عنوان انتخابي ليس لمصلحتكم”.

وقال “بدلا من اللجوء إلى التحريض على المقاومة وسلاحها واسترجاع خطاب شد العصب، أن يقدم خطة إنقاذ وتصور واضح عن كيفية الخروج من الازمات التي لم تعد او تحصى، بسبب فساد الطبقة السياسية الممسكة بالبلد منذ عقود من الزمن وانتم جزء منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية