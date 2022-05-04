وزير الدفاع الروسي: أي وسيلة نقل تابعة للناتو محملة بالأسلحة سنتعامل معها كهدف حال وصولها لأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 14:00

وزير الدفاع الروسي: أي وسيلة نقل تابعة للناتو محملة بالأسلحة سنتعامل معها كهدف حال وصولها لأوكرانيا

منذ 2 ساعة 4 May، 2022
أخبار موقع المنار

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