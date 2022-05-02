الدفاع الروسية: ضربت القذائف الصاروخية 4 مناطق لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية

أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ68 للعملية العسكرية الروسية الخاصة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: “ضربت القذائف الصاروخية 4 مناطق لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ونقطتي تحكم، بما في ذلك المركز القيادي للواء 93”.

وأشار البيان إلى أنه “تم قتل ما يصل إلى 170 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمير 36 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية”. وأضاف البيان: “ضرب سلاح الجو الروسي 13 معقلًا لتركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

ونوه البيان إلى أنه “تم تدمير 4 قاذفات لمنظومة دفاع جوي “إس-300″ ورادار استطلاع وتوجيه، بالإضافة لتدمير مستودع أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية، وضرب 36 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا بصارويخ جوية عالية الدقة”.

واختتم البيان: “في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 146 طائرة حربية و112 مروحية، و690 طائرة دون طيار، و285 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و760 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و316 راجمة صواريخ، و1246 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2578 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة”.

المصدر: سبوتنيك