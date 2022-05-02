القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية التي نفذت ليل الجمعة الماضية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام، مساء اليوم الاثنين، مسئوليتها الكاملة عن عملية سلفيت البطولية، والتي نفذها المجاهدون ليلة الجمعة الماضية، واعتبرت بأنها حلقة في سلسلة ردودها على العدوان على الأقصى.

وأكدت الكتائب في بيانٍ عسكري بأن العملية جاءت ردًا على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته في عنجهية وصلف لم يحسب العدو عواقبه بعد.

وشددت على أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس الأقصى والعدوان عليه ولن تكون الأخيرة.

وأضافت: “كتائب القسام إذ تعلن عن هذه العملية النوعية البطولية والتي أربكت منظومات العدو؛ لتعلن فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في الضفة المحتلة الذين لازالوا يشرعون سيف القدس جنبا إلى جنب مع مقاومي شعبنا في كل بقاع أرضنا المحتلة”.

ونفذ مجاهدو القسام عملية سلفيت البطولية ليل الجمعة 28 رمضان الموافق 29 ابريل 2022م فيما مستوطنة أرئيل المقاومة على أرض فلسطين، وأسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخر.

المصدر: موقع كتائب القسام