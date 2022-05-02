جبران باسيل خلال اللقاء مع اهالي البقاع الغربي وراشيا: هذه المنطقة ظلمت بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2022 - 16:58

جبران باسيل خلال اللقاء مع اهالي البقاع الغربي وراشيا: هذه المنطقة ظلمت بسبب فشل الدولة وغيابها عن الإنماء

منذ 22 mins 2 May، 2022
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