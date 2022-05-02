اطعمة لا ينصح بتناولها معا

كشفت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، أخصائية التغذية الروسية، ما هي المواد الغذائية التي لا ينصح بتناولها معا.

وتنصح الخبيرة في برنامج تلفزيوني، بعدم تناول اللحوم مع البطاطس والمعكرونة. لأن تناول أطعمة بروتينية مع مواد كربوهيدراتية سريعة الهضم يسرع عملية التخمر ويبطئ امتصاص الجسم للبروتين.

وتضيف، من الأفضل عدم إضافة أي مادة أخرى إلى مشروب القهوة.

وتقول، “لأن هذا المزج سيأخذ معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور من الجسم. أي أن الجسم لن يمتص المواد المعدنية الموجودة في المواد الغذائية”.

المصدر: إزفيستيا