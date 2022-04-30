باسيل: الوطن يبنى بدم الشهداء الذين سقطوا للحفاظ على كرامته واستقلاله

سأل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “هل من المقبول في زمن الانتخابات ان تحدث مشكلة كلما اردنا ان نزور منطقة؟ هذا السؤال مطروح على الحكومة برئيسها ووزرائها وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزير الدفاع”، وتابع “أين تكافؤ الفرص في الانتخابات اذا كنا لا نستطيع ان نزور منطقة يستطيع التيار مع حلفائه ان يفوز فيها بثلاثة نواب؟”.

وقال باسيل السبت “نحن اليوم في عكار وغدا في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت، فإما ان نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين والا تكون السلطة غير قادرة على اجراء الانتخابات وعندئذ نعلق مشاركتنا فيها”، واضاف “سنعود الى عكار مرة ثانية، ‏ويكفيني فرحا واعتزازا اننا اليوم نقف معا على ارض عكار”، وتابع “نشكر الجيش والقوى الأمنية الذين عملوا على تأمين حصول هذا اللقاء والأهم نريد ان نشكركم انتم يا ابطال عكار الذين حضرتم رغم كل مظاهر التهديد”.

وقال باسيل “الوطن يبنى بدم الشهداء الذين سقطوا من الجيش والقوى الأمنية واهل عكار الذين دافعوا عنه وعنها للحفاظ على كرامته واستقلاله”، ولفت الى ان “الوطن لا ينبني باستغلال الدماء، وهدرها للمتاجرة فيها بالانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام