السنوار: “سيف القدس” لن يغمد في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى العودة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 21:14

السنوار: “سيف القدس” لن يغمد في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى العودة والتحرير

منذ 2 ساعة 30 April، 2022
يحيى السنوار
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار أن “سيف القدس لن يغمد في وجه الاحتلال الإسرائيلي حتى العودة والتحرير”، واوضح أن “المساس بالأقصى والقدس يمثل حرب إقليمية دينية”.

كلام السنوار جاء في خطاب له في إحياء ذكرى يوم القدس العالمي وذلك بمدينة غزة السبت، وشدد السنوار على أن “المسجد الأقصى في خطر كبير وعلى الأمة العربية الاستعداد للدفاع عن القدس”، وأكد ان “فصائل المقاومة على اتم الجهوزية والاستعداد في الدفاع عن القدس”، وأضاف “على كل فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني أن تكون على أهبة الاستعداد والمعركة ستبدأ بنهاية شهر رمضان”.

المصدر: فلسطين اليوم

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