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April 29 2022 - 23:34

احياء حاشد ليوم القدس العالمي في ايران

منذ 1 ساعة 29 April، 2022
ايران - يوم القدس
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

عمت المسيرات الحاشدة معظم المدن الإيرانية بمناسبة يومِ القدسِ العالمي.

 

المصدر: المنار

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