نائب قائد الحرس الثوري الايراني: الكيان الصهيوني لن يرى عامه الـ 80 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 12:18

نائب قائد الحرس الثوري الايراني: الكيان الصهيوني لن يرى عامه الـ 80

منذ 31 mins 29 April، 2022
نائب قائد الحرس الثوري الايراني
ايران - عربي وإقليمي

وجه نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي رسالة للصهاينة بأن “هذا الكيان المؤقت لن يرى عامه الـ 80 بكل تأكيد”. وأضاف العميد فدوي في تصريح لوكالة أنباء فارس على هامش مشاركته في مسيرة يوم القدس العالمي أن “الثورة الاسلامية قد شهدت انتصارات عديدة خلال هذه السنوات وان شاء الله ستحتفل قريبا بتحرير فلسطين”.

كما اضاف أن “القتال ضد الكيان الصهيوني ليس حصراً على الجبهة الايرانية بل يقوم جميع المسلمين في العالم بفتح جبهة لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، والقتال ضد هذه الغدة السرطانية”.

المصدر: فارس

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