اصابات باعتداء قوات الاحتلال على المصلين في باحات المسجد الاقصى

تشهد ساحات المسجد الأقصى المبارك في هذه الاثناء مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اسفرت عن وقوع عدد من الاصابات.

جاء ذلك عقب اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى، بعد انطلاق مسيرة ضخمة في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين في الأقصى، بعد انتهاء صلاة الفجر بمشاركة الآلاف من المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المرابطين في المسجد الأقصى.

وتحاول قوات الاحتلال قمع فعاليات إقامة صلاة الجمعة الأخيرة في رحاب المسجد المبارك، وهي التي يحضرها عادة الالاف من المقدسين احياء لآخر جمعة من شهر رمضان والتي تتزامن مع يوم القدس العالمي.

المصدر: مواقع فلسطينية