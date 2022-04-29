أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 29-04-2022

البناء

• قال مصدر نيابي إن مقاطعة نواب المستقبل لجلسة الثقة التي طلبتها القوات اللبنانيّة مؤشر تصويتيّ في الانتخابات المقبلة بينما غياب نواب من القوات عن الجلسة التي دعوا إليها مؤشر عدم الثقة عند القوات بنتائج الانتخابات نفسها

• قال خبير في الشؤون الانتخابية في دائرة البقاع الشمالي إن القوات اللبنانيّة وقعت في فخ انتخابي على الأرجح ضمن خطة ترشيح وانسحاب، فقد فاجأ المرشحون المنسحبون الكثيرين بترشيحهم أكثر مما تفاجأوا بانسحابهم.

اللواء

• يخشى مراقبون من تزايد دس عناصر غير إعلامية مع وفود قادمة إما للتغطيات أو السياحة في بيروت، مع اقتراب موعد الانتخابات.

• تدرس جهات نقابية مقاضاة المصارف والمصرف المركزي على خلفية الإستعصاء بالمبالغ المرصودة لهم كرواتب أو تقديمات.

• يواجه طرف على الأقل من «الثنائي» إحراجاً مع تحالفات قديمة في أكثر من دائرة انتخابية!

الجمهورية

• تردد أن مسؤولاً سابقآ إقترب من التوقيع على عقد عمل في الخارج وهو يستعد للانتقال للعمل مع أحد أصدقائه في مؤسسة دولية.

• تسأل جهات إذا ما كان توزيع حزب مؤثر في هذه المرحلة لمادة المازوت في عدد من المناطق يعتبر مالاً أو رشوة إنتخابية؟

• إهتم رئيس حزب يميني يتعاون مع الثورة بإجراء إتصالات مكثفة لحماية من اعتدى على وزير الطاقة أخيراً.

المصدر: صحف