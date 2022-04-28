الاستخبارات العراقية: القبض على ثلاثة ارهابيين بارزين وضبط مخبأ وكدس عتاد في كركوك

تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية عملياتها الامنية لمتابعة عناصرتنظيم داعش الارهابي، إذ قامت “بعمليات منفصلة نتج عنها القاء القبض على ثلاثة ارهابيين اثنان منهم في منطقة التاجي والثالث في منطقة ابو غريب ضمن محافظة بغداد مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لداعش الارهابي”.

هذا وبحسب الاستخبارات “فقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب، كما ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك مخبأن وكدس عتاد تابعة الى عصابات داعش في وادي ابو خناجر و قرية خربة عزيز ضمن المحافظة بداخلهما (٨) قنابر هاون عيار ٦٠ ملم و (٤) عبوات نوع بلازما محلية الصنع و (٤) عبوات قمعية و قنبرتان هاون عيار ١٢٠ و صاروخ موجة ومواد غذائية جافة وخطوط اتصال مختلفة ، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة دون حادث يذكر”.

المصدر: موقع المنار