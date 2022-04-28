باسورين: امدادات السلاح الجديدة إلى أوكرانيا لن يغير مسار العملية الروسية

أعلن المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك إيدوارد باسورين، أن “الإمدادات الجديدة للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لن تتمكن من تغيير مسار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

وقال باسورين، في بث “القناة الأولى” الروسية الخميس، إن “الإمدادات الجديدة تضم أسلحة أحدث مما كان موجوداً سابقاً في أوكرانيا، ويجب أن يكون لأوكرانيا الوقت حتى يتعلم أفراد جيشها كيفية استخدامها”، موضحاً “يعني ذلك أنه سيتواجد هناك خبراء أجانب يعرفون استخدام هذه الأسلحة”.

وسبق أن وجهت روسيا لجميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، مذكرة احتجاج على تزويد أوكرانيا بالسلاح. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن كل الشحنات التي تضم أسلحة مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية “تعد هدفا شرعيا بالنسبة للقوات الروسية”.

المصدر: روسيا اليوم