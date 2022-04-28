الكرملين: ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا ودول أوروبية أخرى يهدد أمن القارة

حذرت الرئاسة الروسية من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، “يشكل خطراً على أمن أوروبا”.

جاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس، في معرض تعليقه على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس التي تحدثت عن “ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة ليس إلى أوكرانيا فحسب بل وإلى جورجيا ومولدوفا”.

وقال بيسكوف “النزعة المتمثلة بضخ أسلحة، منها أسلحة ثقيلة، إلى أوكرانيا ودول أخرى، تشكل بحد ذاتها الخطوات التي تهدد أمن القارة وتتسبب في انعدام الاستقرار”.

المصدر: روسيا اليوم