الدوما الروسي: أي قائمة للدول راعية الإرهاب ستكون باطلة إن لم تكن الولايات المتحدة على رأسها

أكد عضو مجلس الدوما أدالبي شكاغوشيف أن أي قائمة للدول راعية الإرهاب ستكون باطلة، إن لم تكن الولايات المتحدة على رأسها، وأن إدراج روسيا عليها سيعني خطوة لقطع الحوار مع موسكو.

وشدد شكاغوشيف على أن “أي قائمة للدول راعية الإرهاب يتم تجميعها في أي مكان في العالم، وفي أي دولة، ستكون باطلة إن لم تترأسها الولايات المتحدة”.

وأضاف “وقفت أمريكا على أصول خلق اثنتين من أخطر المنظمات الإرهابية الدولية في التاريخ المعاصر، وهما القاعدة وداعش، وبالتأكيد فليست واشنطن من يتحدث عن مثل هذه القوائم”.

واعتبر أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إدراج روسيا في مثل هذه القائمة، فإن القرار سيعتبر “خطوة أخرى نحو وقف الحوار مع روسيا”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية