المغرب: إحباط عملية دولية كبرى لتهريب المخدرات

تمكن عناصر الشرطة بمنطقة بني مكادة المغربية بالتنسيق مع شرطة طنجة من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث ضبطوا 31 طنا و197 كغ من الحشيش.

وأشار بيان لمديرية الأمن العامة إلى أنه “تم تنفيذ هذه العملية الأمنية داخل مستودع بمنطقة (بدريون) الكائنة على طريق الرباط، بالقرب من مدينة طنجة، وشارك فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات والمجموعة الجهوية للتدخل وبإشراف ميداني من ضباط الشرطة بولاية أمن طنجة”.

وأضاف “تمكنت القوات الأمنية من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية (61 عاما)، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، كما أسفرت عمليات التفتيش داخل المستودع من حجز مقطورة كبيرة للتبريد تضم العشرات من الأكياس والرزم المملوءة بمخدر الشيرا”.

وأوضح أنه “تم العثور أيضا داخل المستودع على كميات كبيرة من المخدرات ملفوفة ومحشوة في مجسمات تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنها منتجات زراعية معدة للتصدير”.

وأشار البيان إلى مصادرة المضبوطات ووضع المشتبه فيه التوقيف، وعلى ذمة التحقيقات التي تجريها الشرطة والنيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد هوية جميع المتورطين.

المصدر: روسيا اليوم