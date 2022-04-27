روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 15:50

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين من سفارة النرويج

منذ 23 mins 27 April، 2022
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