الشيخ الخطيب استنكر العدوان الاسرائيلي على سوريا: نطالب الامم المتحدة بادانة اسرائيل ولجم عدوانها

استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب “بشدة العدوان الاسرائيلي على سوريا الذي يستكمل حلقات عدوانه المستمرة التي تكشف عن توجهاته العدوانية وتؤكد انه مصدر الشر في منطقتنا، وهو يلعب بالنار التي سترتد خرابا ودمارا على كيانه المهدد بالزوال”.

وقال في بيان “نحن اذ نضع الاعتداءات الاسرائيلية برسم الامم المتحدة المطالبة بادانة اسرائيل ولجم عدوانها، وعدم الاكتفاء بتسجيل الانتهاكات والدعوة الى ضبط النفس، فاننا نطالب قادة العرب والمسلمين بالوقوف مع سوريا وعدم التخلي عنها”.

وقدم تعازيه الحارة الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد والى الشعب والجيش السوري بأرواح الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام