المطران حنا: المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس مستهدفة ومستباحة من قبل الإحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 17:06

المطران حنا: المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس مستهدفة ومستباحة من قبل الإحتلال

منذ 12 mins 26 April، 2022
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