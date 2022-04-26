أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 26-04-2022

البناء

• تراقب جهة سياسية فاعلة تطورات الأحداث في طرابلس والجنوب وتقول إن الخط البيانيّ لهذه الأحداث نحو التصعيد أو التهدئة سيحسم ما إذا كانت هناك خطة دوليّة لتطيير الانتخابات بدأت مقدّماتها أم أنها تقاطع مصادفات لتداعيات جانبية للتوترات الناتجة عن الأزمة.

• قرأت مصادر دبلوماسية في بدء حركة الأمين العام للأمم المتحدة وزيارة الوفد الأميركي الوزاري لكييف وتصريحات المسؤولين الألمان التراجعيّة عن خطاب التصعيد وتداعيات صعود اليمين في أوروبا، كما أظهرت الانتخابات الفرنسية مؤشرات لبدء مسار التسوية للأزمة مع روسيا.

النهار

• تبين للوائح معارضة ان كل ما وعدوا به من منصات “نحو الوطن” و “كلنا ارادة” ذهبت هباء وان المساعدات الموعودة تبخرت بذريعة انقسام القوى المعارضة.

• يقول مرجع نيابي انه فوجىء بكشف احد المرشحين الطرابلسيين عن وجه طائفي وسياسي قبيح لم يكن معروفا من قبله.

• احد الادوية تم تسعيره بمئة وخمسين الف ليرة وبعد تراجع الطلب عليه اعيد خفض السعر الى 52 الف ليرة من دون تبرير السرقة التي كانت تمارس على المرضى ودون معرفة حقيقة دور وزارة الصحة التي تقوم بالتسعير وفق حسابات خاصة.

• يقول أحد المواكبين لمرجع حكومي سابق إنه أعطى كلمة السر حول الأصوات التفضيلية في مناطق محدّدة ولا سيما في ساحل الشوف والبقاع الغربي.

• حصل عشاء بين سفراء غربيين وبعض الشخصيات المستقلة في مناسبة اجتماعية، وكان هناك إجماع من السفراء على أن الوضع في لبنان لا يزال ضبابياً والأهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتأتي المساعدات عبر حكومة إصلاحية.

اللواء

• تحاول سفارات كبرى الوصول إلى خيوط تربط ما بين سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة، وتأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد.

• مُني حزب يميني بضربة محسوبة في محافظة حاول زج نفسه بها، من دون إقامة حساب للهوية الخاصة بتلك المنطقة.

• يواجه مرشحون من لون معروف صعوبات في استجابة المواطنين للقاءات معهم، ويقتصر الحضور على جحا وأهل بيته» في مناطق صافية الولاء..

الجمهورية

• يتردد أن بعض مناهضي جهة سياسية يحرصون على تقديم تبريرات لمواقف سلبية يتخذونها و أن غايتهم محض إنتخابية.

• يُغرق مندوبو أحد الاحزاب الناخبين بوعود غير ممكن تلبيتها ويلقى رفضاً شعبياً لبعض الطائرين على لوائحه.

• قالت جهات أمنية إن الذي اعتدى على وزير الطاقة بالضرب هو عضو سري في حزب مسيحي و يكلف عادة بمهمات “خاصة”.

المصدر: صحف