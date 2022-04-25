مدفعية العدو الصهيوني أطلقت قذائفها على السهل الساحلي في منطقة صور جنوب لبنان

أطلقت مدفعية العدو الصهيوني قذائفها على السهل الساحلي في منطقة صور جنوب لبنان، زاعمة استهداف محيط اطلاق الصواريخ على شلومي في السهل الساحلي في صور جنوب لبنان.

وكان اعلام العدو أعلن عن سقوط صاروخ في مستعمرة شلومي شمالي فلسطين المحتلة وآخر في البحر زاعماً إطلاقهما من جنوب لبنان.

هذا وأفاد مراسل المنار أن جيش العدو أطلق قنابل مضيئة فوق جبل باسيل بين رامية وزبقين بالتزامن مع قصف طاول المنطقة إضافة الى مناطق حرجية ومفتوحة في محيط الناقورة والضهيرة وطيرحرفا.

وفي وقت لاحق، أفاد مراسلنا عن توقف القصف المعادي الذي استهدف المناطق الحرجية في الجنوب اللبناني، كما أفاد عن توقف إلقاء القذائف الضوئية المعادية فوق الأراضي الحرجية اللبنانية المقابلة للحدود مع فلسطين المحتلة والهدوء يسود المنطقة.

المصدر: موقع المنار