حمية تابع مع قيادة الجيش عمليات إنقاذ غرقى زورق المهاجرين وأعطى توجيهاته لإجراء كل ما يلزم

تابع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب الـ 60 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين.

وعلى الفور باشر الوزير حمية المتابعة الحثيثة مع قيادة الجيش اللبناني الذي يعمل على عمليات الإنقاذ إلى مرفأ طرابلس، معطيا توجيهاته إلى المعنيين في المرفأ بضرورة وضع كل ما يلزم لكافة الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ، وكذلك وضع الإمكانيات والتسهيلات كافة في المرفأ لأجل ذلك.

ولفت إلى أن “إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كل الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ”.

وختم حمية بأنه يتابع هذا “الحادث الأليم لحظة بلحظة مع المسؤولين في المرفأ وجميع الجهات التي تشارك في عمليات الإنقاذ الجارية حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام