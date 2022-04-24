حمية تابع مع قيادة الجيش عمليات إنقاذ غرقى زورق المهاجرين وأعطى توجيهاته لإجراء كل ما يلزم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 00:04

حمية تابع مع قيادة الجيش عمليات إنقاذ غرقى زورق المهاجرين وأعطى توجيهاته لإجراء كل ما يلزم

منذ 13 mins 23 April، 2022
الوزير حمية
لبنان

تابع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب الـ 60 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين.

وعلى الفور باشر الوزير حمية المتابعة الحثيثة مع قيادة الجيش اللبناني الذي يعمل على عمليات الإنقاذ إلى مرفأ طرابلس، معطيا توجيهاته إلى المعنيين في المرفأ بضرورة وضع كل ما يلزم لكافة الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ، وكذلك وضع الإمكانيات والتسهيلات كافة في المرفأ لأجل ذلك.

ولفت إلى أن “إنقاذ الأرواح في هذا الحادث الأليم هو الأمر الذي يستلزم استنفار كل الأجهزة المعنية بعمليات الإنقاذ”.

وختم حمية بأنه يتابع هذا “الحادث الأليم لحظة بلحظة مع المسؤولين في المرفأ وجميع الجهات التي تشارك في عمليات الإنقاذ الجارية حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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