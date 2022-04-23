مزيد من الموقوفين في حملة الضاحية الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2022 - 20:50

مزيد من الموقوفين في حملة الضاحية الامنية

منذ 8 mins 23 April، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

في الضاحية الجنوبية، الاجراءات الامنية متواصلة والحصيلة الى الان 93 موقوفا.

المصدر: قناة المنار

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