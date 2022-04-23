اليابان: خفر السواحل يبحث عن قارب سياحي منكوب على متنه 26 شخصا

أعلن خفر السواحل الياباني أن البحث مستمر عن قارب سياحي، أبلغت السلطات السبت بأنه على وشك أن يغرق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وذكر خفر السواحل أن القارب “كادزو 1” وجه نداء استغاثة في الساعة الـ1.15 بعد ظهر السبت وأبلغ السلطات بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، وعلى متنه 24 راكبا، منهم طفلان، وطاقم مكون من شخصين.

من جهتها، أفادت هيئة البث اليابانية ان “ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ارتدوا ستر نجاة وينتظرون رجال الإنقاذ”.

المصدر: روسيا اليوم