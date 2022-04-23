اليابان: خفر السواحل يبحث عن قارب سياحي منكوب على متنه 26 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2022 - 17:04

اليابان: خفر السواحل يبحث عن قارب سياحي منكوب على متنه 26 شخصا

منذ 17 mins 23 April، 2022
قارب ياباني مفقود
أخبار دولية - اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني أن البحث مستمر عن قارب سياحي، أبلغت السلطات السبت بأنه على وشك أن يغرق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وذكر خفر السواحل أن القارب “كادزو 1” وجه نداء استغاثة في الساعة الـ1.15 بعد ظهر السبت وأبلغ السلطات بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، وعلى متنه 24 راكبا، منهم طفلان، وطاقم مكون من شخصين.

من جهتها، أفادت هيئة البث اليابانية ان “ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ارتدوا ستر نجاة وينتظرون رجال الإنقاذ”.

المصدر: روسيا اليوم

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