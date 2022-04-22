من يقف وراء رفع سعر الدولار، ولماذا؟

ارتفاع سعر صرف الدولار الى 28 الف ليرة لبنانية ورقة ضغط جديدة – قديمة على اللبنانيين. هكذا تقريباً إرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان خلال اربعة وعشرين ساعة.

يجمع الصرافون على أنّ ما يحصل جزء من الضغط السياسي الذي يُمارس على البلد منذ انطلاق الازمة ، وإلا ما مبرر هذا الانهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية!

مرة جديدة، هناك من أراد إعادة خلط الاوراق من البوابة النقدية والمالية، ولا سقف لتوقعات المحتملة في الايام القادمة وفق خبراء اقتصاديين.

إذا، بلا رحمة يكمل الدولار تلاعبه صعوداً وارتفاعاً، ومتوقع ان يزاد مع اقترابنا من الاستحقاقات المفصلية لا سيما الانتخابية منها، وليزداد معها الضغط على اللبنانيين والتلاعب بلقمة عيشهم.

المصدر: المنار