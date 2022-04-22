اقرار اميركي بتاخير استجرار الطاقة الى لبنان

كشف المتحدثُ الإقليميُ باسمِ الخارجيةِ الأميركية يكشفُ مزيداً من الابتزازِ الاميركي للبنانيينَ في ملفِ استجرارِ الطاقة.

وعلى المكشوف، يريد الأميركي أن يبتز لبنان بالعتمة .. هذا سامويل وربيرج – متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يعبر عن قلقه الشديد من أزمة الطاقة في لبنان .. الرجل قلق علينا، لدرجة أنه أعلن عدم تنازل إدارة بلاده او تخفيفها من قانون الحصار والعقوبات قيصر على سوريا، لتسهيل تنفيذ اتفاقيات جر الغاز والكهرباء عبر الأردن ومصر .. يا لهذا القلق.

كلام وربيرج ليس جديداً، قبله عرابة الفكرة ومعرقلتها السفيرة دورثي شيا قالت كلاماً مماثلاً .. لكن وريبرج قاله بالتزامن والتكامل مع رفض البنك الدولي تمويل مشروع استجرارع الطاقة إلى لبنان بسبب انعدام الجدوى السياسية .. هذا، تفسير عملي لمضمون موقف وربيرج.

هكذا، يعفيك الأميركي من جهد التحليل والبحث والتفسير .. ابتزاز واضح وصريح، قاعدته التالي: نحن قلقلون من حصارنا لك، ولن نرفعه إلا بجدوى سياسية .. أي ثمن سياسي، للطاقة.

المصدر: المنار