نادي الأسير الفلسطيني: الشاب المصاب الذي اعتقله الاحتلال صباح اليوم من داخل المسجد الأقصى بحالة خطيرة جدًا وهو من سكان بيت حنينا بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 18:18

نادي الأسير الفلسطيني: الشاب المصاب الذي اعتقله الاحتلال صباح اليوم من داخل المسجد الأقصى بحالة خطيرة جدًا وهو من سكان بيت حنينا بالقدس المحتلة

منذ 47 mins 22 April، 2022
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