مسيرة حاشدة في العاصمة الأردنية نصرةً للمسجد الأقصى

انطلقت وسط العاصمة الأردنية عمّان، مسيرة جماهيرية شعبية، شاركت فيها جموع حاشدة، تقدمها عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية والنقابية، رفضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، مؤازرتهم الكاملة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، في ظل الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها، ومحاولة إدخال قرابين عيد الفصح اليهودي إلى باحاته.

ورفعوا شعارات تطالب الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤولياتها، وقطع كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، وعدم الاكتفاء باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وأعربوا عن استنكارهم للتطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال، ودعمه المباشر في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، داعين إلى موقف شعبي عربي وإسلامي إزاء هذه الانتهاكات.

المصدر: فلسطين اليوم