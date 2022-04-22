واشنطن: نرى مؤشرات على دعم الجيش الصيني للجيش الروسي

أعلن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي داليب سينغ أن واشنطن ترى مؤشرات على دعم الجيش الصيني القوات الروسية، وأن الصين تشاطر روسيا سعيها لتقويض مواقع الولايات المتحدة والغرب.

وقال سينغ خلال ندوة افتراضية يوم الخميس، إن “الشركات والمصارف الصينية تبدي حذرها بشكل عام، ولا تقدم على انتهاك مباشر للعقوبات أو استغلال الثغرات في الرقابة على الصادرات. ولكن هناك مؤشرات مثيرة للقلق على أن الجيش الصيني يقدم الدعم للقوات الروسية عبر مختلف القنوات المباشرة وغير المباشرة”.

واعتبر أن الصين “تشاطر روسيا اهتمامها بتقويض مواقع الولايات المتحدة والغرب”، وتسعى لإنهاء هيمنتها على النظام العالمي”.

وأضاف أن الصين تبدي اهتماما كذلك بأن تنظر إليها الأطراف الأخرى في الساحة الدولية على أنها “عضو مسؤول” في المجتمع الدولي.

المصدر: وكالة تاس الروسية